Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 20.01.2026

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Trunkenheitsfahrt

Wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt ermitteln die Beamten aus Eschwege aktuell gegen einen 55-Jährigen aus Gerstungen. Am Montagabend wurde durch Zeugen gegen 18.00 Uhr ein Wagen mit auffälliger Fahrweise im Bereich Sudetenlandstraße gemeldet. Die Beamten trafen im Nahbereich auf das beschriebene Auto und dann letztlich auch auf den 55-Jährigen, bei dem ein Alcotest einen Wert von knapp 1,3 Promille ergab. In der Folge ist eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt worden, Ermittlungen wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss wurden aufgenommen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Gegen Schranke und Pkw gefahren; Schaden 21.000 Euro

Ein 74-jähriger Autofahrer aus Großalmerode hat am Montagabend einen Schaden von insgesamt 21.000 Euro verursacht. Der Rentner verließ gegen 19.15 Uhr mit seinem Auto in der Straße Jonasbach in Großalmerode den Parkplatz der Valentin-Traudt-Schule. Dabei kollidierte der 74-Jährige mit der dortigen Schranke und prallte im Anschluss noch gegen einen geparkten Pkw. Hinzugezogene Rettungskräfte brachten den Mann nach einer medizinischen Erstversorgung ins Krankenhaus. Der Mann soll aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein, weswegen weitere Ermittlungen anhängig sind.

Kontrolle von Pkw; Blutentnahme beim Fahrer angeordnet

Am Montagnachmittag kontrollierten die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau einen 18-Jährigen Autofahrer aus Großalmerode, der in der Kasseler Straße von Großalmerode mit einem Pkw unterwegs war. Aufgrund eines defekten Rücklichts unterzogen die Beamten das Fahrzeug und den Fahrer einer Kontrolle. Hierbei stellten, die Beamten fest, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem ordneten sie eine Blutentnahme an wegen des Konsums von Rauschmitteln, da ein Drogenvortest positiv auf THC ausfiel. Gegen den 18-Jährigen sind daraufhin Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie wegen Erwerb und Besitz von Drogen wurden eingeleitet worden. Verantworten muss sich in der Folge auch ein 53-Jähriger Großalmeröder, der dem 18-Jährigen sein Auto überlassen hat. Ermittelt wird hier wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Polizei Sontra

Körperverletzung; Häusliche Gewalt

Wegen zwei Fällen von Körperverletzung (Häusliche Gewalt) mussten die Beamten der Polizei Sontra am Montagnachmittag ausrücken. In einem Fall richten sich die Ermittlungen gegen einen 36-Jährigen, der seine 27-jährige Frau u.a. geschlagen u. gewürgt haben soll. Im anderen Fall soll ein 52-Jähriger gegen seine 40-jährige Ex-Freundin gewalttätig geworden sein. In beiden Fällen griffen die Beamten schlichtend ein, sprachen ein Annäherungsverbot gegen die Tatverdächtigen aus und leiteten strafrechtliche Ermittlungen ein.

Wildunfall

Auf der K 28 zwischen Sontra und Ulfen erfasste ein 37-jähriger Autofahrer aus Sontra am Montagmorgen um 06.50 Uhr. ein Reh. Dabei entstand am Wagen des Mannes ein Schaden von 5000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Kontrolle von E-Scooter; Blutentnahme beim Fahrer angeordnet

Am Montagnachmittag kontrollierten die Beamten der Polizei Witzenhausen einen 25-Jährigen Witzenhäuser, der im Rosenweg auf einem E-Scooter unterwegs war. Weil der Mann Auffälligkeiten in seinem Verhalten aufwies, führten die Beamten einen Drogenvortest durch, der positiv (bzgl. Amphetamin u. THC) verlief. Daraufhin wurde dem 25-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Ermittlungen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie wegen Erwerb und Besitz von Drogen wurden eingeleitet.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell