POL-ESW: Pressebericht vom 16.01.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Abbiegen

Um 08:09 Uhr befuhr gestern Morgen eine 28-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die B 27 in Richtung Witzenhausen und ordnete sich am Abzweig Bad Sooden-Allendorf auf die Linksabbiegerspur in Richtung Bad Sooden ein. Zu dieser Zeit befuhr eine 75-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw den Zubringer zur B 27 von Bad Sooden kommend und bog nach rechts auf die Bundesstraße ein. Beim Abbiegen verstieß sie gegen das Rechtsfahrgebot, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem Auto der 28-Jährigen kam. Diese wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Autos - die abgeschleppt werden mussten - entstand Sachschaden.

Auffahrunfall

Um 15:25 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 70-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw die Heubergstraße in Eschwege und anschließend den Zubringer zu B 452 in Richtung Reichensachsen. Verkehrsbedingt musste er mit seinem Pkw im Einmündungsbereich anhalten, was der nachfolgende 84-Jährige aus Sontra zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. Sachschaden: ca. 8000 EUR.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Beim Rückwärtsausparken touchierte gestern Vormittag, um 11:06 Uhr, eine 29-Jährige aus der Gemeinde Meinhard einen geparkten Pkw Hyundai, wodurch ein Sachschaden von ca. 1300 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich am "Neustädter Kirchplatz" in Eschwege.

Wildunfälle

Mit einem Reh kollidierte vergangene Nacht, um 03:15 Uhr, ein 60-Jähriger aus Wachstedt, er mit einem Pkw die L 3467 von Großtöpfer in Richtung Frieda befuhr. Das Reh verendete an der Unfallstelle; der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Um 22:01 Uhr befuhr gestern Abend ein 48-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit seinem Pkw die L 3335. In der Gemarkung von Abterode kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 14.01.26, 13:00 Uhr und dem 15.01.26, 08:30 Uhr wurde in der Jenaer Straße in Bad Sooden-Allendorf ein VW Passat beschädigt. Unbekannte zerkratzten die rechte Fahrzeugseite von der Beifahrertür bis zum hinteren Kotflügel des Autos, wodurch ein Sachschaden von ca. 800 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Werbeschild

Um 18:26 Uhr wurde gestern Abend in der Marktstraße in Eschwege ein Werbeschild eines Cafés durch einen 25-Jährigen aus Eschwege beschädigt. Dieser trat alkoholisiert gegen das Schild, welches dadurch zerbrach (Schaden: ca. 200 EUR). Aufgrund der Alkoholisierung wurde der 25-Jährige zwecks Ausnüchterung in das polizeiliche Gewahrsam gebracht.

Polizei Sontra

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 20:00 Uhr wurde gestern Abend im Rahmen durchgeführter Verkehrskontrollen auf der B 27 in der Gemarkung von Wichmannshausen ein 19-Jähriger aus Meuselwitz mit einem Pkw angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte fuhr er das Auto unter dem Einfluss von THC, worauf eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden wurde.

Polizei Witzenhausen

Gegen Absperrbügel gefahren

Um 06:33 Uhr befuhr heute Morgen ein 64-Jähriger aus Hann. Münden mit einem Pkw die Straße "Am Stieg" in Witzenhausen. Beim Abbiegen in die Straße "Am Sulzberg" streifte das Auto einen am Fahrbahnrand befestigten Absperrbügel. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

geparktes Auto beschädigt

Um 08:02 Uhr befuhr heute Morgen ein 64-jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die Steingasse in Witzenhausen und beabsichtigte auf einen Parkplatz aufzufahren. Aufgrund einer akuten gesundheitlichen Beeinträchtigung verlor er die Kontrolle über das Auto, das daraufhin einen geparkten Pkw Seat touchierte. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Der Fahrer wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.

Sachbeschädigung an Linienbus

Zwischen 21:00 Uhr und 21:15 Uhr wurde gestern Abend am Nordbahnhof in Witzenhausen ein Linienbus durch Unbekannte beschädigt. Von dem Bus wurde die Frontschürze abgerissen und neben die dortigen Bahnschienen geworfen. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

