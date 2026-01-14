PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch in Baucontainer

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

In der Eisenacher Straße in Eschwege ereignete sich in der vergangenen Nacht ein Einbruch in einen Container, der als Büro- und Lagerraum genutzt wird. Der oder die Täter hebelten die Eingangstür des Containers auf und durchsuchten diesen. Nach erster Überprüfung wurde nichts entwendet; der Sachschaden wird mit ca. 150 EUR angegeben.

Wie sich weiter herausstellte versuchten unbekannte Täter noch einen zweiten Container an der Örtlichkeit gewaltsam zu öffnen. Dabei handelt es sich um zweistöckige Baucontainer. Unbekannte Täter versuchten zunächst die Tür des unteren Container aufzuhebeln. Als das Hebeln nicht zum Erfolg führte, begaben sich der oder die Täter zu dem oberen Container. Auch dort scheiterte der Einbruchsversuch, so dass es beim Sachschaden von ca. 250 EUR blieb.

Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
