POL-ESW: Einbruch in Baucontainer

Eschwege (ots)

In der Eisenacher Straße in Eschwege ereignete sich in der vergangenen Nacht ein Einbruch in einen Container, der als Büro- und Lagerraum genutzt wird. Der oder die Täter hebelten die Eingangstür des Containers auf und durchsuchten diesen. Nach erster Überprüfung wurde nichts entwendet; der Sachschaden wird mit ca. 150 EUR angegeben.

Wie sich weiter herausstellte versuchten unbekannte Täter noch einen zweiten Container an der Örtlichkeit gewaltsam zu öffnen. Dabei handelt es sich um zweistöckige Baucontainer. Unbekannte Täter versuchten zunächst die Tür des unteren Container aufzuhebeln. Als das Hebeln nicht zum Erfolg führte, begaben sich der oder die Täter zu dem oberen Container. Auch dort scheiterte der Einbruchsversuch, so dass es beim Sachschaden von ca. 250 EUR blieb.

