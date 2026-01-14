Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfallfluchten - Verursacher ermittelt

Polizei Hessisch Lichtenau

Um 10:55 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 29-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw die Poststraße in Hessisch Lichtenau. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw BMW touchierte das Auto der 29-Jährigen den linken Außenspiegel des BMW, wodurch Sachschaden entstand. Anschließend fuhr die 29-Jährige davon, ohne ihren Pflichten nachzukommen, so dass sie sich nun wegen Unfallflucht verantworten muss.

Polizei Eschwege

Ebenfalls beschädigt wurde der linken Außenspiegel eines VW Golf, der in der Lessingstraße in Eschwege geparkt war. Gegen 15:18 Uhr touchierte gestern Nachmittag eine 74-Jährige aus der Gemeinde Meinhard beim Vorbeifahren mit ihrem Auto den VW Golf, wodurch ein Sachschaden von ca. 250 EUR entstand. Auch die 74-Jährige setzte ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten nachzukommen.

