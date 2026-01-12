PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ESW: Schmorbrand in Fachwerkhaus in Witzenhausen

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Am Samstagabend wurde gegen 19.17 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einem Fachwerkhaus in der Ermschwerder Straße in Witzenhausen gemeldet. Daraufhin rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr (FFW Witzenhausen, Hundelshausen, Werleshausen, Eschwege), Rettungsdienst und Polizei zu der besagten Örtlichkeit aus.

Wie sich vor Ort herausstellte, war es in einer Wohnung im 2. Obergeschoss zu einer Rauchentwicklung gekommen. Verantwortlich für die Rauchentwicklung war der Schmorbrand eines in der Wohnung befindlichen Fußbodenbelags, ein offener Brandausbruch war hingegen nicht feststellbar. Zwecks Bekämpfung des Schmorbrandes verschafften sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr Zugang zu der betroffenen Wohnung im 2. OG über die Wohnungstür und darüber hinaus auch von außen durch den Einsatz einer Drehleiter. Der Schmorbrand und die dadurch entstandene Rauchentwicklung führte letztlich zu einer starken Verrußung der Wohnung und des Inventars. Die Wohnung ist daher bis auf Weiteres nicht bewohnbar, der Schaden könnte sich nach ersten Schätzungen im 5-stelligen bis niedrigen 6-stelligen Bereich bewegen. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Ermittler vom Fachkommissariat für Branddelikte der Eschweger Kripo übernehmen jetzt die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache und werden voraussichtlich am Dienstag eine Untersuchung des Brandortes vornehmen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

