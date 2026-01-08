Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfallfluchten

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Um 10:07 Uhr wurde heute Vormittag in der Luisenstraße in Eschwege ein geparkter Pkw durch ein rückwärts einparkendes Auto angefahren und beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, der aufgrund von Hinweisen ermittelt werden konnte. Dabei handelt es sich um einen 59-Jährigen aus Witzenhausen, der mit der Anhängekupplung seines Autos gegen einen geparkten VW Passat fuhr, wodurch geringer Sachschaden von ca. 200 EUR entstand.

Zwischen dem 05.01.26, 21:30 Uhr und dem 07.01.26, 18:00 Uhr wurde in der Römheldstraße in Eschwege ein geparkter Pkw Renault angefahren und im Heckbereich beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise auf den Verursacher: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

