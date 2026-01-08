PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfallfluchten

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Um 10:07 Uhr wurde heute Vormittag in der Luisenstraße in Eschwege ein geparkter Pkw durch ein rückwärts einparkendes Auto angefahren und beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, der aufgrund von Hinweisen ermittelt werden konnte. Dabei handelt es sich um einen 59-Jährigen aus Witzenhausen, der mit der Anhängekupplung seines Autos gegen einen geparkten VW Passat fuhr, wodurch geringer Sachschaden von ca. 200 EUR entstand.

Zwischen dem 05.01.26, 21:30 Uhr und dem 07.01.26, 18:00 Uhr wurde in der Römheldstraße in Eschwege ein geparkter Pkw Renault angefahren und im Heckbereich beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise auf den Verursacher: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

  • 08.01.2026 – 11:27

    POL-ESW: Pressebericht vom 08.01.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Geparktes Auto gestreift Um 09:17 Uhr befuhr gestern Morgen eine 76-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit ihrem Pkw die "Alte Schulstraße" in Bad Sooden-Allendorf in Richtung "Oberste Straße". Beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw Opel streifte sie mit ihrem Auto das geparkte Auto, wodurch ein Sachschaden von ca. 6000 EUR entstand. Unfall beim Ein- oder Ausparken Um 19:36 Uhr ...

  • 08.01.2026 – 10:31

    POL-ESW: Lkw umgekippt

    Eschwege (ots) - Polizei Sontra Um 06:27 Uhr befuhr heute Morgen ein 60-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit einem Lkw-Kipper die K 28 von Ulfen kommend in Richtung Sontra. In einer Kurve brach der Lkw auf winterglatter Fahrbahn aus. Der Fahrer versuchte noch gegenzulenken, konnte aber nicht mehr verhindern, dass das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und umkippte. Der Fahrer wurde dabei im Lkw eingeklemmt, konnte sich aber selbst aus der Lage befreien. Er wurde ...

  • 07.01.2026 – 11:05

    POL-ESW: Pressebericht vom 07.01.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Auf Pkw aufgefahren Um 15:24 Uhr hielt gestern Nachmittag ein 53-Jähriger aus Ershausen mit seinem Pkw an der rotzeigenden Ampel im Kreuzungsbereich der B 7/B 27 in der Gemarkung von Oetmannshausen hinter dem Pkw einer 76-Jährigen aus der Gemeinde Meißner an. Als er im Handschuhfach etwas nachschaute, hob er dabei den Fuß vom Bremspedal, worauf das Auto sich in Bewegung setzte und auf ...

