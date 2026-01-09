PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 10.01.26

Eschwege (ots)

Werra-Meißner

Bislang kam es im Werra-Meißner-Kreis zu keinen Beeinträchtigungen aufgrund der winterlichen (Straßen-)Verhältnisse.

Polizei Eschwege

Von Fahrbahn abgekommen

Um 01:45 Uhr befuhr vergangen Nacht ein 29-Jähriger aus Waldkappel mit einem Pkw die die L 3334 zwischen Bischhausen und Waldkappel. Dabei kam er mit dem Auto ins Schleudern und in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto kippte anschließend auf die Seite. Der Fahrer blieb unverletzt. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

Diebstahl von Kennzeichen

Ein weiterer Kennzeichendiebstahl wurde gestern bei der Polizei in Eschwege angezeigt. Nachdem in der Tiefgarage "Auf dem Herrengraben" in Bad Sooden-Allendorf bereits drei amtliche Kennzeichen von dort geparkten Autos entwendet wurden, wurde nunmehr ein weiterer Diebstahl in der Straße "Am Gradierwerk" in Bad Sooden-Allendorf angezeigt. Dabei handelt es sich ebenfalls um das hintere Kennzeichen (WA-X 2845), welches zwischen dem 06.01.26, 15:00 Uhr und dem 08:01.26, 11:45 Uhr abmontiert und gestohlen wurde. Schaden: 50 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von Fahrbahn abgekommen

Um 05:46 Uhr befuhr heute früh ein 27-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw die Retteröder Straße in Hessisch Lichtenau in Richtung Retterode. Kurz vor der Einmündung zur Spangenberger Straße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei zwei Straßenschilder und eine Leitplanke. Das Auto war nicht mehr fahrbereit; der Fahrer blieb unverletzt.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

