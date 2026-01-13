Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 13.01.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 20:49 Uhr fuhr gestern Abend eine 56-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit ihrem Pkw beim Einparken in der Straße "Schützengraben" in Eschwege gegen einen geparkten VW Golf, wodurch geringer Sachschaden entstand.

Sachbeschädigung an Gartenzaun

Weil gestern Abend, um 19:05 Uhr, ein 30-Jähriger aus Weißenborn mit einem Gasdruckgewehr auf eine alte defekte Waschmaschine und einen Metallzaun schoss, wurde die Polizei informiert. Da die Waschmaschine auf einem benachbarten Grundstück stand und auch der Zaun der eines Nachbarn war, wurden Waffe und Munition sichergestellt und neben Sachbeschädigung noch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet. Sachschaden: ca. 300 EUR.

Polizei Sontra

Einbruch in Scheune

In der Nacht vom 11./12.01.26 wurde in der Lauchröder Straße in Herleshausen in eine Scheune eingebrochen. Nachdem das Vorhängeschloss aufgebrochen wurde, drangen der oder die Täter in den Raum einer ursprünglichen Scheune ein und entwendeten aus diesem zwei Fahrräder. Dabei handelt es sich um ein Pedelec der Marke "Cannondale", Typ: Moterra Neo Carbon" sowie ein Mountainbike. Der Schaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht zum 12.01.26 wurde in der Großalmeroder Straße in Rommerode ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Der oder die Täter entwendeten aus dem Automaten das Bargeld und die Zigaretten. Der Gesamtschaden wurde mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung durch Graffiti, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Wie am Wochenende festgestellt und gestern angezeigt, wurde in der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen die Fassade von drei Garagen eines Autohauses mit Hakenkreuzen in schwarzer Farbe besprüht. Insgesamt wurden acht der verbotenen Symbole aufgebracht. Die Tatzeit kann bis Mitte Dezember zurückliegen. Sachschaden: ca. 400 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell