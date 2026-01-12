POL-ESW: Pressebericht vom 12.01.26

Polizei Eschwege

Pressebericht vom 12.01.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall mit entgegenkommenden Pkw

Um 07:50 Uhr befuhr heute Morgen eine 25-Jährige aus Heidenrod mit einem Pkw die Lohstraße in Oberrieden in Richtung Lindewerra. In einer Rechtskurve geriet sie mit dem Auto bei winterlichen Straßenverhältnissen auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 30-Jährigen aus Lindewerra gefahren wurde, kam. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Wildunfall

Um 21:46 Uhr befuhr gestern Abend ein 60-Jähriger aus Gelnhausen mit seinem Pkw die B 249 zwischen "Katharinenberg" und Wanfried. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend weiter lief. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR.

Einbruch in Scheune

Zwischen dem 09.01.26, 15:00 Uhr und dem 10.01.26, 07:30 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Scheune im Sellersbachweg in Niederdünzebach ein. Nach dem gewaltsamen Öffnen des Scheunentors wurden aus einem Lagerraum diverse Gartengeräte und eine Kettensäge entwendet. Der Gesamtschaden wird mit ca. 4500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Pkw aufgebrochen

In der vergangenen Nacht wurde in Wanfried ein Pkw, der in der Marktstraße geparkt war, aufgebrochen. Um 10:00 Uhr stellte heute Vormittag der Geschädigte fest, dass beide Fenster auf der Fahrerseite offen standen. Aus dem Pkw wurde ein Kindersitz, eine Sonnenbrille und ein Multitool (Leatherman) entwendet. Weiterhin wurden von dem BMW die vorderen Scheibenwischer abmontiert und gestohlen. Der Schaden wird mit ca. 600 EUR angegeben.

Körperverletzung

In einem Mehrfamilienhaus im Eschweger Stadtteil "Heuberg" ereignete sich am Sonntagmittag eine Körperverletzung im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt. Ein 36-Jähriger hatte seine Lebensgefährtin mit der Faust gegen den Kopf geschlagen und sie zudem noch getreten. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Kontaktverbot ausgesprochen und eine Wegweisung verfügt.

Polizei Sontra

Mehrere Sachbeschädigungen an Pkws

In der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag kam es in Sontra zu bislang 15 Sachbeschädigungen an Autos, an denen jeweils die Außenspiegel beschädigt oder zerstört wurden. Die Straftaten ereigneten sich überwiegend im Bereich der Schulstraße und Schloßstraße; eine Sachbeschädigung wird aus der Straße "Neues Tor" angezeigt. Der Sachschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Hinweise hinsichtlich auffälliger Wahrnehmungen in der Nacht vom 10./11.01.26 nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 09:35 Uhr beabsichtigte heute Morgen ein 78-Jähriger aus Helsa mit seinem Pkw in der Tiefgarage des Edeka-Marktes in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau rückwärts auszuparken. Dabei übersah er den gegenüberliegend geparkten Opel Zafira, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit einem Sachschaden von ca. 4000 EUR kam.

Körperverletzung; Beleidigung

Um 00:26 Uhr kam es in der Hopfelder Straße in Hessisch Lichtenau zu einer Auseinandersetzung in deren Verlauf ein 27-Jähriger mit einem "Butterfly-Messer" einen 22-Jährigen, beide kommen aus dem Landkreis Kassel, bedrohte. Der 22-Jährige setzte wiederum ein Reizgasspray ein, um sich - nach seinen Angaben - der Bedrohung zu erwehren. Da der 27-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand und mit einem Auto unterwegs war, wird gegen diesen neben Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz auch wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel ermittelt. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung durch das Verwenden von Reizgas eingeleitet. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung müssen noch ermittelt werden.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 08:03 Uhr befuhr heute Morgen ein 41-Jähriger aus Polen mit einer Sattelzugmaschine die Ermschwerder Straße in Witzenhausen stadteinwärts. Im Einmündungsbereich zur Schützenstraße (B 451) beabsichtigte der 41-Jährige nach rechts abzubiegen, übersah aber bei starkem Schneefall den von der Werrabrücke kommenden und vorfahrtsberechtigten Sprinter, der von einem 36-Jährigen aus Ferna gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 09:51 Uhr befuhr heute Morgen ein 83-jähriger Witzenhäuser mit seinem Pkw die L 3237 zwischen Witzenhausen und Ellingerode. Bei winterlichen Straßenverhältnissen kam er mit dem Auto von der Straße ab und im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Das Auto, an dem Sachschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Sachbeschädigung durch Graffiti, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Am vergangenen Samstagnachmittag wurde festgestellt, dass in der Mündener Straße in Witzenhausen an einem Gebäude 12 Hakenkreuze sowie sexuelle Begriffe an einem Gebäude aufgesprüht wurden. Hierzu wurde schwarze und silberne Sprühfarbe verwendet. Sachschaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

