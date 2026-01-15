Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 15.01.26

Eschwege (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 11.01.26, 18:00 Uhr und dem 14.01.26, 13:00 Uhr wurde in der Oderstraße in Eschwege ein Pkw VW beschädigt. Unbekannte zerkratzten die Beifahrertür des Autos, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand.

Polizei Witzenhausen

Gegen Leitplanke gefahren

Um 09:46 Uhr befuhr gestern Morgen ein 28-Jähriger aus Paderborn mit einem Lkw die B 451 zwischen Hundelshausen und Trubenhausen. Ihm entgegen kam zu dieser Zeit ein Traktor. Im Glauben, dass die Fahrbahnbreite nicht ausreicht, fuhr er mit dem Lkw nach rechts über den Grünstreifen und touchierte dabei die Leitplanke. Eine Berührung mit dem Traktor fand nicht statt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 16:17 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 18-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit einem Pkw die L 3464 zwischen Witzenhausen und Wendershausen. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Auto, mit dem er sich drehte und anschließend von der Fahrbahn abkam. Das Auto prallte dabei mit dem Heck gegen eine "Steinwand", wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 17:28 Uhr befuhr gestern Abend eine 26-Jährige aus Witzenhausen mit einem Pkw die Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen und beabsichtigte vor einem dort geparkten Pkw einzuparken. Dabei touchierte sie mit der rechten Fahrzeugseite das geparkte Auto, wodurch Sachschaden von ca. 600 EUR entstand.

Sachbeschädigung an Tür

Um 13:30 Uhr wurde gestern in der Mittagszeit die Haustür eines Wohnhauses in der Straße "Am St. Jakob" in Witzenhausen beschädigt. Unbekannte warfen einen Stein gegen die Tür, die zum Teil aus Glaselementen besteht und entsprechend beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

