Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 19.01.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Busse aufgebrochen

In der vergangenen Nacht wurde in der Fuldaer Straße in Eschwege auf dem Gelände eines Busunternehmens die dort abgestellte Busse unberechtigt geöffnet, wie heute früh festgestellt wurde. Demnach haben der oder die Täter aus einem Bus eine JBL-Box sowie eine geringe Menge Bargeld entwendet. Weiterhin wurde bei anderen Bussen versucht die Seitenscheiben aufzuschieben, wobei teilweise die Scheiben zu Bruch gingen. Darüber hinaus wurden noch zwei Tore geöffnet, so dass man in eine Lagerhalle gelangen konnte. Dort wurden nach bisherigen Stand der Ermittlungen ein PC-Bildschirm und ein Diagnosegerät entwendet. Der Sachschaden dürfte bei mindestens ca. 2000 EUR liegen. Inwieweit weitere Wertsachen / Gegenstände entwendet wurden, bedarf noch der weiteren Überprüfung. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Mülltonnenbrand

Um 14:51 Uhr wurde am vergangenen Samstagnachmittag in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau auf dem Gelände der dortigen Stadtverwaltung der Brand einer Mülltonne gemeldet. Nach ersten Ermittlungen geriet die Altpapiertonne vermutlich durch Feuerwerkskörper in Brand. Ein vorbeikommender 12-Jähriger bemerkte den Brand und atmete bei Öffnen des Mülltonnendeckels eine größere Menge Rauch ein, so dass er vorsorglich zur Untersuchung in eine Krankenhaus gebracht wurde. Die Mülltonne brannte komplett aus; der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Im Einsatz war auch die Feuerwehr der Stadt Hessisch Lichtenau. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl aus SB-Stand

Am Samstagmittag wurde in der Straße "Kirchplatz" in Eichenberg aus einem dort aufgestellten Verkaufsstand mit Selbstbedienung Lebensmittel entnommen und ohne Bezahlung abtransportiert. Tatverdächtig ist in diesem Zusammenhang eine 61-Jährige aus Witzenhausen. Der Schaden wird mit ca. 70 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

