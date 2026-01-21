Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Vorfahrt missachtet

Um 05:45 Uhr befuhr gestern Morgen ein 36-jähriger Eschweger mit einem Pkw die B 452 von Reichensachsen kommend in Richtung "Hoheneicher Rondell". Zu dieser Zeit war die dortige Ampelanlage außer Betrieb. Im Einmündungsbereich zur B 27 übersah der 36-Jährige den aus Richtung Wichmannshausen kommenden Pkw, der von einem 61-Jährigen aus Gotha gefahren wurde, wodurch es zum Zusammenstoß beider Autos kam. Der 36-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 7000 EUR angegeben. Bis um 07:30 Uhr kam es in diesem Streckenabschnitt zu Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Unfall beim Fahrspurwechsel

Um 21:02 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 41-Jähriger aus Eschwege mit einem Lkw die Niederhoner Straße in Eschwege stadtauswärts. Nachdem er mit dem Lkw aus dem Kreisverkehr am Stadtbahnhof fuhr, beabsichtigte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah er den dort fahrenden Pkw, der von einer 28-Jährigen aus Kassel gefahren wurde, wodurch es zu seitlichen Zusammenstoß mit einem Sachschaden von ca. 2000 EUR kam.

Unfall beim Einfahren

Um 10:15 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw in der Schwebdaer Straße in Grebendorf in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah er den dort fahrenden Pkw, der von einem 56-Jährigen aus Bebra gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 6000 EUR.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 12:15 Uhr beabsichtigte gestern in der Mittagszeit ein 78-Jähriger aus Eschwege in der Straße "Neustadt" in Eschwege mit seinem Pkw rückwärts einzuparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw Peugeot, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Ebenfalls beim Einparken wurde gestern Vormittag, um 11:10 Uhr, ein geparkter Pkw Peugeot durch einen 24-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal mit dessen Pkw angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1400 EUR angegeben.

Unfallflucht

In Oetmannshausen hat ein Lkw die Vorwerksgasse in Richtung Wiesenstraße befahren. Im Bereich eines Kreisels rangierte der Lkw und beschädigte dabei eine Grundstücksmauer. Anschließend fuhr der Lkw in Richtung Kasseler Straße/Leipziger Straße davon. Der Unfall soll sich am 20.01.26, um 00:15 Uhr ereignet haben. Der verursachende Lkw soll - nach Zeugenaussagen - eine polnische Zulassung gehabt haben. Hinweise auf den Verursacher: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 05:43 Uhr befuhr heute früh ein 53-Jähriger aus Lauterbach mit einem Pkw die L 3245 in der Gemarkung von Röhrda. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davon lief. Am Auto, das auf der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde, entstand ein geschätzter Schaden von ca. 7000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Gegen Außenspiegel gefahren

Um 13:45 Uhr befuhr gestern Mittag ein 23-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit einem Sattelzug die Kasseler Straße in Witzenhausen. Beim Vorbeifahren streifte der Auflieger den Außenspiegel eines geparkten Lkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

geparkten Audi beschädigt

In der Werkzufahrt zur Firma "DS Smith" streifte gestern in der Mittagszeit ein 50-Jähriger aus Polen mit einem Sattelzug einen geparkten Pkw Audi, der im hinteren linken Bereich beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 6000 EUR angegeben.

Unfallflucht

In der Mündener Straße in Gertenbach hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Grundstücksmauer - vermutlich bei einem Wendemanöver - beschädigt. Der Sachschaden wird mit 500 Euro angegeben. Ereignet hat sich der Unfall zwischen dem 19.01.26, 14.00 Uhr und dem 20.01.26, 10.30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

