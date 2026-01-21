PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Arbeitsunfall im Tunnel

Eschwege (ots)

32-Jähriger leicht verletzt

Um 02:24 Uhr ereignete sich vergangene Nacht im Baustellenbereich der BAB 44 in der Gemarkung von Sontra ein Arbeitsunfall. Zur Unglückszeit war ein 32-Jähriger Österreicher im Tunnel "Holstein" damit beschäftigt mittels eines Radladers einen zuvor umgekippten Muldenkipper wieder aufzurichten. Bei den Arbeiten kippte der Radlader selbst um und fiel auf die rechte Fahrzeugseite, wodurch der 32-Jährige im Führerhaus umhergeschleudert wurde und gegen die Tür des Radladers prallte. Dadurch zog er sich im Kopf- und Schulterbereich Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung und Untersuchung wurde der leicht verletzte 32-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Der Radlader wurde geringfügig beschädigt.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

