Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Freitag (16.01.) hat sich gegen 10.20 Uhr im Kreisverkehr Aloysiusstraße / Rodder Damm ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 64-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde.

Der Radfahrer aus Rheine fuhr vom Rodder Damm kommend in den Kreisverkehr und wollte dann geradeaus in Richtung Bevergerner Straße weiterfahren. Er befand sich bereits im Kreisverkehr, als ein Pkw von der Aloysiusstraße in den Kreisverkehr einbog und ihm die Vorfahrt nahm. Der Radfahrer wollte eine Kollision mit dem Pkw vermeiden und kam dabei zu Fall.

Der Unfallverursacher fuhr über die Bevergerner Straße davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es soll sich hierbei um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell