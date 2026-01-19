PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Freitag (16.01.) hat sich gegen 10.20 Uhr im Kreisverkehr Aloysiusstraße / Rodder Damm ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 64-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde.

Der Radfahrer aus Rheine fuhr vom Rodder Damm kommend in den Kreisverkehr und wollte dann geradeaus in Richtung Bevergerner Straße weiterfahren. Er befand sich bereits im Kreisverkehr, als ein Pkw von der Aloysiusstraße in den Kreisverkehr einbog und ihm die Vorfahrt nahm. Der Radfahrer wollte eine Kollision mit dem Pkw vermeiden und kam dabei zu Fall.

Der Unfallverursacher fuhr über die Bevergerner Straße davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es soll sich hierbei um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 12:04

    POL-ST: Nordwalde, 66-Jährige nach Fahrradsturz verstorben

    Nordwalde (ots) - In der Nacht von Samstag (17.01.) auf Sonntag (18.01.) ist eine 66-jährige Frau aus Nordwalde nach einem Fahrradsturz auf der Feldstraße verstorben. Sie war am Samstag um 23.25 Uhr in Begleitung ihres Ehemanns mit dem Fahrrad auf der Feldstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 29 stürzte sie plötzlich aus bislang unbekannten Gründen. Eine Zeugin begann sofort damit, die Nordwalderin zu ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:39

    POL-ST: Rheine, mehrere Einbrüche

    Rheine (ots) - Unbekannte Täter sind am Wochenende in zwei Wohnhäuser eingebrochen. Tatzeit: Freitag (17.01.), 16.00 Uhr bis 22.40 Uhr Ort: Rabinstraße, Wadelheim In der genannten Tatzeit haben Täter eine Terrassentür eines Doppelhauses aufgehebelt, um hineinzugelangen. Aus der Doppelhaushälfte ist mindestes ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen worden. Tatzeit: Freitag (16.01.), 19.00 bis Sonntag (18.01.), 17.00 Uhr Ort: Dachstraße, Mesum Einbrecher ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:37

    POL-ST: Rheine, Diebstähle aus Kfz

    Rheine (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag (15.01.) und Samstag (17.01.) sind Unbekannte in mehrere Fahrzeuge eingestiegen. Aus vier der Autos entwendeten sie Geld beziehungsweise Gegenstände. Wie die Täter in die Fahrzeuge gelangten, ist unklar. Zeit: Donnerstag (15.01.), 13.15 Uhr bis Freitag (16.01.), 07.30 Uhr Ort: Beethovenstraße 107 Die Täter verschafften sich Zugang zu einem BMW X 3. Sie durchsuchten das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren