Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, 66-Jährige nach Fahrradsturz verstorben

Nordwalde (ots)

In der Nacht von Samstag (17.01.) auf Sonntag (18.01.) ist eine 66-jährige Frau aus Nordwalde nach einem Fahrradsturz auf der Feldstraße verstorben.

Sie war am Samstag um 23.25 Uhr in Begleitung ihres Ehemanns mit dem Fahrrad auf der Feldstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 29 stürzte sie plötzlich aus bislang unbekannten Gründen. Eine Zeugin begann sofort damit, die Nordwalderin zu reanimieren. Ein alarmierter Notarzt und ein Rettungswagenteam übernahmen die Reanimation, konnten die Frau jedoch nicht retten. Sie verstarb an der Unfallstelle.

Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei war im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

