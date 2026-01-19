Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, mehrere Einbrüche

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende in zwei Wohnhäuser eingebrochen.

Tatzeit: Freitag (17.01.), 16.00 Uhr bis 22.40 Uhr

Ort: Rabinstraße, Wadelheim

In der genannten Tatzeit haben Täter eine Terrassentür eines Doppelhauses aufgehebelt, um hineinzugelangen. Aus der Doppelhaushälfte ist mindestes ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen worden.

Tatzeit: Freitag (16.01.), 19.00 bis Sonntag (18.01.), 17.00 Uhr

Ort: Dachstraße, Mesum

Einbrecher gelangten gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Dachstraße. Es wurde eine Hintereingangstür aufgebrochen, um in das Haus zu gelangen. Diverse Zimmer wurden durchsucht. Es wurden ein Kaffeevollautomat, Sparbücher, Bargeld und Gold im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell