PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Einbruch in Schulgebäude

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende in die Gesamtschule an der Amtmann-Daniel-Straße eingebrochen.

Die Täter haben zwischen Freitag (16.01.), 21.00 Uhr Samstag (17.01.), 09.20 Uhr das Fenster zu einem Toilettenraum eingeschlagen. Dort beschmierten sie eine Wand mit dem Schriftzug "Stew". In weitere Räume gelangten die Täter nicht, da die Toilettentüren, die in das Schulgebäude führen, verschlossen waren.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 11:24

    POL-ST: Ibbenbüren, Frau wird von Hunden angegriffen und von einem Unbekannten geschlagen

    Ibbenbüren (ots) - Im Ortsteil Dickenberg ist es am Sonntag (18.01.) an der Kreuzung Rheiner Straße/Ossenliet zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Eine 25-jährige Frau ging gegen 18.00 Uhr mit ihrem Hund spazieren, als sie auf drei unbekannte Männer traf. Diese hatten vier Hunde dabei, zwei waren nicht angeleint. Die beiden Hunde stürmten auf die ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:19

    POL-ST: Ibbenbüren, Frau mit Böller beworfen

    Ibbenbüren (ots) - Im Bereich der Gaststätte am Püsselbürener Damm auf Höhe der Hausnummer 409 ist am späten Samstagabend (17.01.) gegen 22.50 Uhr eine Frau mit einem Böller beworfen worden. Die Geschädigte ging zu Fuß an der Birkenallee in Richtung Püsselbürener Damm. Auf dem Weg traf sie auf eine Gruppe junger Erwachsener, die Böller anzündeten. Es kam zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung. Dann ging ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:17

    POL-ST: Emsdetten, Terrassentür beschädigt

    Emsdetten (ots) - Am Freitag (16.01.) haben sich Unbekannte zwischen 09.00 Uhr und 18.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Verdistraße verschafft. Die Einbrecher schlugen das Glas einer Terrassentür ein, um in das Haus zu gelangen. Im Haus wurden sämtliche Räume nach Beute durchsucht. Was genau gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei ermittelt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren