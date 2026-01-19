Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Einbruch in Schulgebäude

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende in die Gesamtschule an der Amtmann-Daniel-Straße eingebrochen.

Die Täter haben zwischen Freitag (16.01.), 21.00 Uhr Samstag (17.01.), 09.20 Uhr das Fenster zu einem Toilettenraum eingeschlagen. Dort beschmierten sie eine Wand mit dem Schriftzug "Stew". In weitere Räume gelangten die Täter nicht, da die Toilettentüren, die in das Schulgebäude führen, verschlossen waren.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell