Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Frau wird von Hunden angegriffen und von einem Unbekannten geschlagen

Ibbenbüren (ots)

Im Ortsteil Dickenberg ist es am Sonntag (18.01.) an der Kreuzung Rheiner Straße/Ossenliet zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen.

Eine 25-jährige Frau ging gegen 18.00 Uhr mit ihrem Hund spazieren, als sie auf drei unbekannte Männer traf. Diese hatten vier Hunde dabei, zwei waren nicht angeleint. Die beiden Hunde stürmten auf die Geschädigte zu. Sie griffen den Hund der Frau an und bissen die Geschädigte. Diese versuchte, sich mit Hilfe der Leine ihres Hundes zur Wehr zu setzen.

Daraufhin beleidigte einer der Unbekannten die Frau und ging sie körperlich an. Sie stürzte. Der Unbekannte trat außerdem nach der Geschädigten. Diese wurde leicht verletzt. Dann flüchteten die Männer.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder zu den beiden Männern machen können. Der Täter, der die Geschädigte anging, wird wie folgt beschrieben: Er ist zwischen 20 und 40 Jahre alt und etwa 1,85 bis 1,95 Meter groß. Er trug eine rote Mütze und einen schwarzen Mantel. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor.

Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell