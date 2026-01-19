PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Frau wird von Hunden angegriffen und von einem Unbekannten geschlagen

Ibbenbüren (ots)

Im Ortsteil Dickenberg ist es am Sonntag (18.01.) an der Kreuzung Rheiner Straße/Ossenliet zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen.

Eine 25-jährige Frau ging gegen 18.00 Uhr mit ihrem Hund spazieren, als sie auf drei unbekannte Männer traf. Diese hatten vier Hunde dabei, zwei waren nicht angeleint. Die beiden Hunde stürmten auf die Geschädigte zu. Sie griffen den Hund der Frau an und bissen die Geschädigte. Diese versuchte, sich mit Hilfe der Leine ihres Hundes zur Wehr zu setzen.

Daraufhin beleidigte einer der Unbekannten die Frau und ging sie körperlich an. Sie stürzte. Der Unbekannte trat außerdem nach der Geschädigten. Diese wurde leicht verletzt. Dann flüchteten die Männer.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder zu den beiden Männern machen können. Der Täter, der die Geschädigte anging, wird wie folgt beschrieben: Er ist zwischen 20 und 40 Jahre alt und etwa 1,85 bis 1,95 Meter groß. Er trug eine rote Mütze und einen schwarzen Mantel. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor.

Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 11:19

    POL-ST: Ibbenbüren, Frau mit Böller beworfen

    Ibbenbüren (ots) - Im Bereich der Gaststätte am Püsselbürener Damm auf Höhe der Hausnummer 409 ist am späten Samstagabend (17.01.) gegen 22.50 Uhr eine Frau mit einem Böller beworfen worden. Die Geschädigte ging zu Fuß an der Birkenallee in Richtung Püsselbürener Damm. Auf dem Weg traf sie auf eine Gruppe junger Erwachsener, die Böller anzündeten. Es kam zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung. Dann ging ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:17

    POL-ST: Emsdetten, Terrassentür beschädigt

    Emsdetten (ots) - Am Freitag (16.01.) haben sich Unbekannte zwischen 09.00 Uhr und 18.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Verdistraße verschafft. Die Einbrecher schlugen das Glas einer Terrassentür ein, um in das Haus zu gelangen. Im Haus wurden sämtliche Räume nach Beute durchsucht. Was genau gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei ermittelt und ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:16

    POL-ST: Altenberge, Terrassentür eingeschlagen

    Altenberge (ots) - In der Zeit von Freitag (16.01.), 17.30 Uhr bis Samstag (17.01.), 13.30 Uhr sind Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Stenpatt" eingedrungen. Zuerst wurde ein Gartentor aufgebrochen, anschließend wurde das Glas einer Terrassentür eingeschlagen. Einige Räume im Haus wurden durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren