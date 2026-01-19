POL-ST: Emsdetten, Terrassentür beschädigt
Emsdetten (ots)
Am Freitag (16.01.) haben sich Unbekannte zwischen 09.00 Uhr und 18.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Verdistraße verschafft. Die Einbrecher schlugen das Glas einer Terrassentür ein, um in das Haus zu gelangen.
Im Haus wurden sämtliche Räume nach Beute durchsucht. Was genau gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.
Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, die Polizei Emsdetten unter 02572/9306-4415 zu kontaktieren.
