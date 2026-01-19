PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Terrassentür beschädigt

Emsdetten (ots)

Am Freitag (16.01.) haben sich Unbekannte zwischen 09.00 Uhr und 18.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Verdistraße verschafft. Die Einbrecher schlugen das Glas einer Terrassentür ein, um in das Haus zu gelangen.

Im Haus wurden sämtliche Räume nach Beute durchsucht. Was genau gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, die Polizei Emsdetten unter 02572/9306-4415 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 11:16

    POL-ST: Altenberge, Terrassentür eingeschlagen

    Altenberge (ots) - In der Zeit von Freitag (16.01.), 17.30 Uhr bis Samstag (17.01.), 13.30 Uhr sind Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Stenpatt" eingedrungen. Zuerst wurde ein Gartentor aufgebrochen, anschließend wurde das Glas einer Terrassentür eingeschlagen. Einige Räume im Haus wurden durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:14

    POL-ST: Altenberge, Einbruch in Tagespflege-Einrichtung

    Altenberge (ots) - Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Donnerstag (15.01.), 16.50 Uhr und Freitag (16.01.), 06.50 Uhr Zugang zu einer Tagespflege-Einrichtung an der Marynski-Straße verschafft. Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür der Einrichtung. Sie durchsuchten die Räume und durchwühlten dabei Schränke sowie Kommoden. Sie erbeuteten einen Bargeldbetrag in mittlerer dreistelliger Höhe. Die Polizei ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 13:11

    POL-ST: Ibbenbüren, Körperverletzung, 12-Jährige angegangen, Zeugen gesucht

    Ibbenbüren (ots) - Am Sonntag (11.01.) hat es eine Körperverletzung gegeben, eine 12-Jährige ist von einem unbekannten Täter angegangen worden. Nun sucht die Polizei Zeugen. Die 12-Jährige war am späten Nachmittag auf der Eisbahn in Ibbenbüren von einem jungen Mann angesprochen worden. Gegen 18.30 Uhr traf sie auf dem Nachhauseweg erneut auf den Unbekannten - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren