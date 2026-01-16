PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Körperverletzung, 12-Jährige angegangen, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Am Sonntag (11.01.) hat es eine Körperverletzung gegeben, eine 12-Jährige ist von einem unbekannten Täter angegangen worden. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Die 12-Jährige war am späten Nachmittag auf der Eisbahn in Ibbenbüren von einem jungen Mann angesprochen worden. Gegen 18.30 Uhr traf sie auf dem Nachhauseweg erneut auf den Unbekannten - und zwar in der Nähe des DRK an der Groner Allee. Der junge Mann zog das Mädchen in eine Gasse und verletzte sie. Den Angaben der Geschädigten zufolge beobachtete ein kleinerer Junge, der sich in der Nähe befand, den Vorfall. Als der Täter dies bemerkte, ließ er von der Geschädigten ab.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Der Mann ist etwa 16 bis 18 Jahre alt und circa 1,90 Meter groß. Er hat eine schlanke und muskulöse Statur. Er hatte längere dunkelblonde Haare. Seine Nase hat einen Buckel. Er trug eine Bomberjacke der Marke Polo, eine Kappe der Marke Gucci sowie einen schwarzen Ring am Zeigefinger.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat und/oder zum Täter machen können. Hinweise nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

