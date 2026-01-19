Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch in Tagespflege-Einrichtung

Altenberge (ots)

Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Donnerstag (15.01.), 16.50 Uhr und Freitag (16.01.), 06.50 Uhr Zugang zu einer Tagespflege-Einrichtung an der Marynski-Straße verschafft.

Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür der Einrichtung. Sie durchsuchten die Räume und durchwühlten dabei Schränke sowie Kommoden. Sie erbeuteten einen Bargeldbetrag in mittlerer dreistelliger Höhe.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

