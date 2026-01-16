Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, 8-Jähriger bei Dooring-Unfall leicht verletzt, Autofahrerin flüchtet

Emsdetten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (13.01.26) ist ein 8-jähriger Junge leicht verletzt worden. Es handelt sich um einen sogenannten Dooring-Unfall. Die am Unfall beteiligte Autofahrerin flüchtete.

Der Unfall ereignete sich am Morgen gegen 07.40 Uhr an der Straße Padkamp auf Höhe der ehemaligen Kardinal-von-Galen-Grundschule. Der Junge aus Emsdetten war mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule. Da öffnete eine unbekannte Autofahrerin die Fahrertür ihres am Fahrbahnrand parkenden Wagens. Der 8-Jährige touchierte mit dem Rad die Tür und stürzte. Der Junge wurde leicht verletzt. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in geringer Höhe.

Die Autofahrerin, die den Schilderungen zufolge mit einem schwarzen Skoda unterwegs war, entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei ermittelt zu dieser Verkehrsunfallflucht. Hinweise zum Unfall sowie zur flüchtigen Autofahrerin nimmt die Wache in Emsdetten entgegen: Telefon 02572/9306-4415.

Wie Sie Dooring-Unfälle vermeiden

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Gefahr von Dooring-Unfällen hin. Gefährdet sind vor allem Radfahrer, wenn ein Autofahrer oder Beifahrer seine Wagentür öffnet, ohne sich zuvor zu vergewissern, ob sich von hinten kein Verkehrsteilnehmer nähert. Helfen Sie mit, Dooring-Unfälle zu vermeiden. Dafür gibt es einen einfachen Trick: Den sogenannten "Holländischen Griff".

Greifen Sie beim Aussteigen auf der Fahrerseite immer mit der rechten Hand nach dem Türgriff. Sie drehen sich automatisch nach hinten und Ihr Sichtfeld erweitert sich. So können Sie Rad- oder E-Scooter-Fahrende, Fußgänger und Jogger frühzeitig erkennen. Beim Aussteigen auf der Beifahrerseite greifen Sie mit der linken Hand nach dem Türgriff. So erzielen Sie den gleichen Effekt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell