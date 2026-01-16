Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Bäckerei, Zeugen gesucht

Tecklenburg (ots)

Unbekannte sind zwischen Donnerstag (15.01.2026), 20.00 Uhr und Freitag (16.01.2026), 04.35 Uhr im Ortsteil Ledde in eine Bäckerei an der Ledder Dorfstraße eingebrochen.

Sie verschafften sich über ein Fenster Zugang zu der Bäckerei. Dort brachen sie einen Tresor auf. Die Täter erbeuteten Bargeld im hohen dreistelligen Euro-Bereich.

Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiwache Lengerich, Telefon 05481/93 37 45 15.

