Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstähle aus Kfz

Rheine (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (13.01.) und Mittwoch (14.01.) haben Unbekannte aus zwei Pkw diverse Gegenstände entwendet.

An der Windhoffstraße, Ecke Gartenstraße haben sich Unbekannte zwischen 18.30 Uhr am Dienstag und 12.45 Uhr am Mittwoch Zugang zu einem Mercedes-Benz verschafft. Das Auto war in der dortigen Hauseinfahrt geparkt. Wie die Täter das Fahrzeug öffneten, ist noch unbekannt. Sie entwendeten daraus einen geringen zweistelligen Geldbetrag und eine Sonnenbrille.

An der Straße Im Sundern verschafften sich Täter auf noch unbekannte Art und Weise zwischen Dienstag, 11.30 Uhr und Mittwoch, 01.30 Uhr Zugang zu einem Skoda. Der Firmenwagen war am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 29 geparkt. Aus dem Wagen entwendeten die Täter ein Laptop und ein Handy.

Die genauen Schadenshöhen sind noch unbekannt.

Die Polizei ermittelt zu diesen Diebstählen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

