Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Brand eines leerstehenden Gebäudes, keine Personen verletzt

Steinfurt (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (15.01.2026) wurde die Polizei gegen 03:34 Uhr über den Brand eines leerstehenden Gebäudes an der Königstraße informiert. Als die Beamten am Brandort eintrafen, hatte die Feuerwehr bereits mit Löscharbeiten an der Halle begonnen, die aktuell noch andauern.

Personen befanden sich nicht im Objekt. Es wurde niemand verletzt.

Über die Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an.

