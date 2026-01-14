Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Wohnhaus, Täter erbeuten Bargeld und Schmuck

Emsdetten (ots)

Unbekannte haben sich am Dienstag (13.01.) gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße Biekmeresch, Ecke August-Bebel-Straße verschafft.

Die Täter drangen in der Zeit zwischen 14.40 Uhr und 18.50 Uhr über eine Terrassentür in das Haus ein. Sie dursuchten die Räumlichkeiten, öffneten Schränke sowie Schubladen und durchwühlten diese. Die Unbekannten nahmen nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld mit. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell