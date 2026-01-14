PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Wohnhaus, Täter erbeuten Bargeld und Schmuck

Emsdetten (ots)

Unbekannte haben sich am Dienstag (13.01.) gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße Biekmeresch, Ecke August-Bebel-Straße verschafft.

Die Täter drangen in der Zeit zwischen 14.40 Uhr und 18.50 Uhr über eine Terrassentür in das Haus ein. Sie dursuchten die Räumlichkeiten, öffneten Schränke sowie Schubladen und durchwühlten diese. Die Unbekannten nahmen nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld mit. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren