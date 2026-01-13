Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch im Industriegebiet, Überseecontainer aufgebrochen

Greven (ots)

Zwischen Freitag (09.01.), 12.30 Uhr und Montag (12.01.), 07.00 Uhr, sind Einbre-cher in Container einer Firma Am Eggenkamp eingebrochen. Um auf das Firmengelände zu gelangen, bauten der oder die Täter ein Zaunele-ment der Umfriedung aus. Anschließend brachen sie die Schlösser zweier Überse-econtainer gewaltsam auf. Daraus sind Edelstahlwellen und Edelstahlauspuffe ge-stohlen worden. Der Wert wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Greven unter 02571/928-4455 entgegen.

