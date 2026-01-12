PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch auf Baustelle, Arbeitsmaterialien und -geräte gestohlen

Greven (ots)

Zwischen Samstag (10.01.), 12.00 Uhr und Montag (12.01.), 07.00 Uhr, sind unbekannte Täter in einen Rohbau an der Königsstraße eingebrochen. Um in den Bau zu gelangen, ist eine Baustellentür gewaltsam geöffnet worden. Von der Baustelle sind mindestens diverse Arbeitsmaterialien aus dem Malerbedarf und einige Geräte (Baustellenradio, Heizgerät, Beleuchtungseinrichtungen) gestohlen worden. Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung konnte das Diebesgut nicht abschließend angegeben werden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen zu dem Einbruch. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, wird gebeten die Polizei Greven unter 02571/928-4455 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

