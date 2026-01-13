POL-ST: Hörstel, Einbruch in Fahrschulgebäude, Zeugen gesucht
Hörstel (ots)
Unbekannte Täter haben sich zwischen Freitag (09.01.), 18.00 Uhr und Montag (12.01.), 16.20 Uhr unbefugt Zutritt zu den Räumen einer Fahrschule verschafft. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür des Gebäudes an der Laugestraße, Ecke Vom-Stein-Straße. In den Fahrschulräumen durchsuchten die Unbekannten Schränke und Schubladen. Sie entwendeten einen Tresor, in dem sich eine geringe dreistellige Bargeldsumme befand. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.
