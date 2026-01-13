Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Straßenraub, Zeugen gesucht, Männer stehlen Handtasche und Schmuck

Rheine (ots)

Eine Frau ist am Montagabend (12.01.) gegen 20.50 Uhr Opfer eines Straßenraubs geworden. Die Täter flüchteten.

Die Geschädigte ging mit ihrem Hund spazieren. Sie lief auf der Eckener Straße in Richtung Kammweg und bog dann nach links in die Waldmarkstraße ein. Dort wurde sie von zwei Unbekannten angesprochen.

Die Frau reagierte zunächst nicht. Dann liefen die beiden Männer hinter ihr her und hielten sie fest. Die Geschädigte wehrte sich verbal. Daraufhin zog einer der beiden ein Messer und bedrohte sie. Die Unbekannten stahlen die Handtasche der Frau sowie mehrere Ringe und Halsketten.

Anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Beide waren etwa 1,75 Meter groß und trugen eine Mütze. Einer hatte eine dunkle Jacke an, der anderen eine hellere, möglicherweise grau oder grün. Von den Männern ging ein starker Marihuana-Geruch aus.

Die Polizei ermittelt zu diesem Raubdelikt. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas beobachtet haben oder die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, die Wache in Rheine zu kontaktieren: Telefon 05971/938-4215.

