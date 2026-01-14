Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Wettringen, räuberischer Diebstahl an Haustür, Täter stehlen Handys

Ladbergen, Wettringen (ots)

In Ladbergen und in Wettringen hat es in den vergangenen Tagen zwei räuberische Diebstähle gegeben. In beiden Fällen gaben unbekannte Täter vor, ein Mobiltelefon kaufen zu wollen. Bei einem Treffen mit den Verkäufern stahlen sie die Handys.

In Ladbergen ereignete sich die Tat am Sonntagabend (11.01.) an der Breedenstraße. Gegen 20.45 Uhr kamen drei Unbekannte zu einem Haus. An der Haustür begutachteten sie das Mobiltelefon, das zum Verkauf stand. Dann sprühten sie unvermittelt mit Pfefferspray oder ähnlichem auf die Verkäuferin. Sie wurde leicht verletzt. Anschließend flüchteten sie mit dem Handy, einem weißen iPhone 16 Pro Max, in Richtung Heidkampstraße.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Alle drei Männer waren etwa 20 Jahre alt und dunkel gekleidet, und sie hatten kurze schwarze Haare. Nähere Angaben liegen nicht vor.

In Wettringen kam es am Dienstag (13.01.) zu einer ähnlichen Tat. An der Theodor-Storm-Straße wollten Geschädigte ebenfalls ein Handy verkaufen. Drei angebliche männliche Kaufinteressenten klingelten gegen 19.20 Uhr an der Tür der Geschädigten. Es kam zu einer Rangelei. Ein Geschädigter wurde durch Pfefferspray verletzt. Die Täter flüchteten schließlich ohne Beute. Der Geschädigte wurde bei der Tat leicht verletzt.

Die Beschreibung in diesem Fall lautet wie folgt: Einer war 23 bis 26 Jahre alt und circa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er hatte eine kräftige Statur, er trug einen Vollbart und dunkle Kleidung. Der zweite Täter war zwischen 18 und 22 Jahre alt und 1,72 bis 1,75 Meter groß. Er hatte eine normale Statur, einen Drei-Tage-Bart und war ebenfalls dunkel gekleidet. Der Dritte war 14 bis 16 Jahre alt. Er hatte lockige Haare, war schlank und hatte keinen Bart.

Die Polizei sucht Zeugen, die in den Tatzeiträumen etwas Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise zu den Tätern geben können.

Zeugenhinweise nimmt die Wache in Lengerich für Ladbergen entgegen: Telefon 05481/9337-4515, für Wettringen die Wache in Ochtrup: Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell