Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Einfamilienhaus

Greven (ots)

Im Zeitraum von Montag (12.01), 13.00 Uhr bis Dienstag (13.01.), 13.55 Uhr ist in ein Einfamilienhaus in der Taubenstraße eingebrochen worden.

Die Unbekannten verschafften sich durch Einschlagen eines Fensters Zutritt zum Wohnhaus. Im Inneren des Hauses wurden diverse Schubladen geöffnet. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten noch keine Angaben zur Beute gemacht werden.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen zu dem Einbruch. Angaben und Hinweise nimmt die Polizei Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

