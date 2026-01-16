PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Bäckerei-Filiale, Täter flüchten ohne Beute

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag (16.01.2026) gegen 02.50 Uhr in die Bäckerei-Filiale an der Roßlauer Straße in Püsselbüren eingebrochen. Es wurde ein Alarm ausgelöst.

Die Bäckerei befindet sich in einem Supermarkt. Dort hebelten die Täter die Schiebetüren auf und gelangten so in die Filiale. Anschließend versuchten sie, den Tresor aufzubrechen, was ihnen aber nicht gelang.

Die Unbekannten flüchteten ohne Beute, verursachten jedoch einen Sachschaden im hohen dreistelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen zu diesem Einbruch. Hinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/5 91 43 15.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

