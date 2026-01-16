PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (15.01.) gegen 06.50 Uhr hat sich auf der Brockwiesenstraße/Ecke Gravenhorster Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem weißen Pkw und einer Pedelec-Fahrerin ereignet.

Die 16-jährige Schülerin aus Ibbenbüren fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg parallel zur Gravenhorster Straße und bog nach rechts in die Brockwiesenstraße ein. Zeitgleich fuhr ein weißer Pkw auf der Brockwiesenstraße in Richtung Gravenhorster Straße.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision des Fahrzeugs mit der Radfahrerin. Die 16-Jährige wurde dadurch leicht verletzt Die Fahrerin des weißen Pkw erkundigte sich nach dem Befinden der Fahrradfahrerin und setzte dann ihren Weg fort. Ein Personalienaustausch fand nicht statt.

Ein weiterer Pkw befand sich hinter dem weißen Fahrzeug und könnte Zeuge des Verkehrsunfalls geworden ein. Die Fahrerin des weißen Pkw sowie Zeugen des Verkehrsunfalls melden sich bitte bei der Polizei Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451/ 591-4312.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

