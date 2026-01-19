PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Terrassentür eingeschlagen

Altenberge (ots)

In der Zeit von Freitag (16.01.), 17.30 Uhr bis Samstag (17.01.), 13.30 Uhr sind Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Stenpatt" eingedrungen.

Zuerst wurde ein Gartentor aufgebrochen, anschließend wurde das Glas einer Terrassentür eingeschlagen. Einige Räume im Haus wurden durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02571/928-4455 bei der Polizeiwache Greven entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 11:14

    POL-ST: Altenberge, Einbruch in Tagespflege-Einrichtung

    Altenberge (ots) - Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Donnerstag (15.01.), 16.50 Uhr und Freitag (16.01.), 06.50 Uhr Zugang zu einer Tagespflege-Einrichtung an der Marynski-Straße verschafft. Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür der Einrichtung. Sie durchsuchten die Räume und durchwühlten dabei Schränke sowie Kommoden. Sie erbeuteten einen Bargeldbetrag in mittlerer dreistelliger Höhe. Die Polizei ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 13:11

    POL-ST: Ibbenbüren, Körperverletzung, 12-Jährige angegangen, Zeugen gesucht

    Ibbenbüren (ots) - Am Sonntag (11.01.) hat es eine Körperverletzung gegeben, eine 12-Jährige ist von einem unbekannten Täter angegangen worden. Nun sucht die Polizei Zeugen. Die 12-Jährige war am späten Nachmittag auf der Eisbahn in Ibbenbüren von einem jungen Mann angesprochen worden. Gegen 18.30 Uhr traf sie auf dem Nachhauseweg erneut auf den Unbekannten - ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 13:09

    POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht, Zeugen gesucht

    Ibbenbüren (ots) - Am Donnerstag (15.01.) gegen 06.50 Uhr hat sich auf der Brockwiesenstraße/Ecke Gravenhorster Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem weißen Pkw und einer Pedelec-Fahrerin ereignet. Die 16-jährige Schülerin aus Ibbenbüren fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg parallel zur Gravenhorster Straße und bog nach rechts in die Brockwiesenstraße ein. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren