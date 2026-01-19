Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Terrassentür eingeschlagen

Altenberge (ots)

In der Zeit von Freitag (16.01.), 17.30 Uhr bis Samstag (17.01.), 13.30 Uhr sind Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Stenpatt" eingedrungen.

Zuerst wurde ein Gartentor aufgebrochen, anschließend wurde das Glas einer Terrassentür eingeschlagen. Einige Räume im Haus wurden durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02571/928-4455 bei der Polizeiwache Greven entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell