POL-ST: Ibbenbüren, Frau mit Böller beworfen

Ibbenbüren (ots)

Im Bereich der Gaststätte am Püsselbürener Damm auf Höhe der Hausnummer 409 ist am späten Samstagabend (17.01.) gegen 22.50 Uhr eine Frau mit einem Böller beworfen worden.

Die Geschädigte ging zu Fuß an der Birkenallee in Richtung Püsselbürener Damm. Auf dem Weg traf sie auf eine Gruppe junger Erwachsener, die Böller anzündeten. Es kam zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung. Dann ging die Frau weiter. Einer der jungen Erwachsenen warf einen Böller in Richtung der Frau. Dieser explodierte den Angaben zufolge über ihrem Kopf.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 18 bis 19 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hatte dunkle Haare und war komplett dunkel gekleidet.

Die Geschädigte rief die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg. Nun werden Zeugen gesucht, die von dem Vorfall etwas mitbekommen haben oder die Angaben zum Täter machen können. Hinweise nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.

