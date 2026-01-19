POL-ST: Rheine, Diebstähle aus Kfz
Rheine (ots)
In der Zeit zwischen Donnerstag (15.01.) und Samstag (17.01.) sind Unbekannte in mehrere Fahrzeuge eingestiegen. Aus vier der Autos entwendeten sie Geld beziehungsweise Gegenstände. Wie die Täter in die Fahrzeuge gelangten, ist unklar.
Zeit: Donnerstag (15.01.), 13.15 Uhr bis Freitag (16.01.), 07.30 Uhr
Ort: Beethovenstraße 107
Die Täter verschafften sich Zugang zu einem BMW X 3. Sie durchsuchten das Handschuhfach. Beute machten die Täter nicht.
Zeit: Donnerstag (15.01.), 21.00 Uhr bis Freitag (16.01.), 07.45 Uhr
Ort: Neuenkirchener Straße 143
Die Täter durchwühlten einen VW Passat. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie einen geringen zweistelligen Euro-Betrag.
Zeit: Freitag (16.01.), 18.30 Uhr bis Samstag (17.01.), 07.50 Uhr
Ort: Salzweg 5a
Die Täter verschafften sich Zugang zu einem Tesla. Aus diesem entwendeten sie einen geringen Münzgeldbetrag.
Zeit: Freitag (16.01.), 23.00 Uhr bis Samstag (17.01.), 08.10 Uhr
Ort: Salzweg 8
Unbekannte Täter durchwühlten einen vor der Hauseinfahrt geparkten Opel Corsa. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie ein Tablet mit Stift. Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Eurobetrag.
Zeit: Freitag (16.01.), 23.00 Uhr bis Samstag (17.01.), 10.15 Uhr
Ort: Ochtruper Straße 42
Unbekannte verschafften sich Zugang zu einem Land Rover, der in der Hauseinfahrt geparkt war. Die Täter durchwühlten den Innenraum des Fahrzeugs. Sie entwendeten daraus einen Radschlüssel.
Die Polizei sucht Zeugen, denen in den angegebenen Zeiten und Orten etwas Besonderes aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Wache in Rheine entgegen, Telefon 05971/938-4215.
