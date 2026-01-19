Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstähle aus Kfz

Rheine (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (15.01.) und Samstag (17.01.) sind Unbekannte in mehrere Fahrzeuge eingestiegen. Aus vier der Autos entwendeten sie Geld beziehungsweise Gegenstände. Wie die Täter in die Fahrzeuge gelangten, ist unklar.

Zeit: Donnerstag (15.01.), 13.15 Uhr bis Freitag (16.01.), 07.30 Uhr

Ort: Beethovenstraße 107

Die Täter verschafften sich Zugang zu einem BMW X 3. Sie durchsuchten das Handschuhfach. Beute machten die Täter nicht.

Zeit: Donnerstag (15.01.), 21.00 Uhr bis Freitag (16.01.), 07.45 Uhr

Ort: Neuenkirchener Straße 143

Die Täter durchwühlten einen VW Passat. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie einen geringen zweistelligen Euro-Betrag.

Zeit: Freitag (16.01.), 18.30 Uhr bis Samstag (17.01.), 07.50 Uhr

Ort: Salzweg 5a

Die Täter verschafften sich Zugang zu einem Tesla. Aus diesem entwendeten sie einen geringen Münzgeldbetrag.

Zeit: Freitag (16.01.), 23.00 Uhr bis Samstag (17.01.), 08.10 Uhr

Ort: Salzweg 8

Unbekannte Täter durchwühlten einen vor der Hauseinfahrt geparkten Opel Corsa. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie ein Tablet mit Stift. Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Eurobetrag.

Zeit: Freitag (16.01.), 23.00 Uhr bis Samstag (17.01.), 10.15 Uhr

Ort: Ochtruper Straße 42

Unbekannte verschafften sich Zugang zu einem Land Rover, der in der Hauseinfahrt geparkt war. Die Täter durchwühlten den Innenraum des Fahrzeugs. Sie entwendeten daraus einen Radschlüssel.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in den angegebenen Zeiten und Orten etwas Besonderes aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Wache in Rheine entgegen, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell