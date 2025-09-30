Polizei Bielefeld

POL-BI: Motorradfahrer innerorts beim Überholen schwerverletzt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Bei dem Versuch, einen Transporter am Montag, 29.09.2025, zu überholen, hat ein 35-jähriger Bielefelder dessen Außenspiegel berührt und ist mit seinem Krad auf der Heeper Straße gestürzt. Der Motorradfahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und wird nun verdächtigt, unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren zu sein.

Ein 58-jähriger Bielefelder war gegen 18:35 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der Heeper Straße stadtauswärts unterwegs. Kurz nach der Einmündung der Lohkampstraße fuhr, nach seiner Aussage, ein Motorradfahrer in gleicher Richtung an seiner linken Fahrzeugseite vorbei.

Bei dem Überholvorgang soll der 35-Jährige den linken Außenspiegel des Sprinters touchiert haben und anschließend nach einem Sturz mehrere Meter auf der Heeper Straße gerutscht sein. Rettungssanitäter behandelten den Schwerverletzten vor Ort und fuhren ihn in ein Bielefelder Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Aufgrund von eigenen Angaben zu einem Alkohol- und möglichen Drogenkonsum, wurde dem Motorradfahrer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. An dem Transporter und Motorrad entstanden jeweils leichte Sachschäden in einer Gesamtsumme von etwa 700 Euro. Neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde der 35-Jährige wegen einer Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge von Alkoholgenuss angezeigt.

