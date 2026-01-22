Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 22.01.26

Eschwege (ots)

Vorfahrt missachtet

Um 20:30 Uhr befuhr am gestrigen Abend eine 50-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Straße "Auf dem Mäuerchen" in Wanfried. An der Einmündung zur Straße "Vor dem Gatter" übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 25-Jährigen aus Wanfried gefahren wurde. Bei dem anschließenden Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Imbisswagen angefahren

Um 16:32 Uhr parkte gestern Nachmittag ein 77-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal auf dem Edeka-Parkplatz in Reichensachsen mit seinem Pkw aus einer Parklücke aus. Dabei touchierte er mit dem Auto einen Imbisswagen, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand.

Dieseldiebstahl

In der Nacht vom 20./21.01.26 begaben sich unbekannte Täter auf das Steinbruchgelände in der Gemeinde Meißner-Mönchhof. Die Täter entwendeten aus den dortigen Baumaschinen insgesamt ca. 800 Liter Dieselkraftstoff. Der Schaden wird mit ca. 1200 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Körperverletzung

Am gestrigen Abend wurde eine Körperverletzung, die sich im Bereich des Stadtbahnhofs in der Straße "Am Bahnhof" in Eschwege ereignet hat, angezeigt. Nach Angeben des 15-jährigen Geschädigten aus Eschwege wurde er, um 17:50 Uhr, von mehreren Personen "angegangen". Dabei wurde er von einem Tatverdächtigen an den Kragen seiner Jacke gepackt und gegen eine Außenwand gedrückt. Anschließend wurde er von diesem auf die rechte Wange geschlagen. Ein weiterer Tatverdächtiger schlug den 15-Jährigen gegen den Oberkörper. Die Tatverdächtigen könne wie folgt beschrieben werden: Person 1: ca. 30 Jahre alt; ca. 160 cm groß; kräftige Figur; orange-rote lockige Haare; Vollbart. Er hatte eine auffällig tiefe Stimme und war mit einem blauen Adidas-Trainingsanzug bekleidet. Person 2: ca. 18 Jahre alt; ca. 180 cm groß; schlanke Figur. Bekleidet mit grün-brauner Tarnhose, schwarzer Jacke und schwarzen Stiefel. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung durch Graffiti, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Durch die Gemeinde Herleshausen wurde schriftlich angezeigt, dass bereits am 16.01.26 festgestellt wurde, dass unbekannte Täter in der Schulstraße in Herleshausen das Bushäuschen unterhalb der Südringgauschule mit Graffiti besprüht haben. Mit weißer Farbe wurde die Wand über zwei Meter besprüht, ohne erkennbaren Inhalt. Auf einer Innenseite wurde die Zahl "16!" aufgesprüht. Die Tat kann bis zum 09.01.26 zurückliegen. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Im selben Zeitraum wurden auch eine Infotafel sowie eine nahe gelegene Schutzhütte im "Werra-Grenz-Park" in der Eisenacher Straße in Herleshausen beschmiert sowie mit Graffiti besprüht. In diesen Fällen wurden jedoch Hakenkreuze und andere derartige Symbole und Schriftzüge aufgebracht, so dass neben Sachbeschädigung auch wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ermittelt wird. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter Tel.: 05653/97660 als auch die Kripo in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 12:59 Uhr befuhr gestern Mittag ein 65-Jähriger aus der Gemeinde Söhrewald mit einem Pkw die Ermschwerder Straße in Witzenhausen. Im Kreuzungsbereich zur Schützenstraße übersah er den dort fahrenden Pkw, der von einem 53-jährigen Witzenhäuser gefahren wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Sachbeschädigung

Angezeigt wurde eine Sachbeschädigung an einem Garagentor in der "Lange Straße" in Hebenshausen. Zwischen dem 20.01.26 und dem 21.01.26, 14:00 Uhr wurde eine Tür in einem Rolltor gewaltsam geöffnet. Aus der Garage wurde augenscheinlich nichts entwendet, so dass es beim Sachschaden von ca. 300 EUR blieb. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

