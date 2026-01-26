Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Unfälle bei winterlichen Straßenverhältnissen

Um 08:13 Uhr befuhr heute Morgen ein 29-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Sprinter die Abfahrt von der L 3238 zur B 80 aus Richtung Gertenbach kommend. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn kam der Fahrer mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch der Sprinter eine Böschung herunterrutschte. Der 29-Jährige wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur weitern Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein 33-Jähriger Mitfahrer bleib unverletzt. Am Fahrzeug entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Um 07:58 Uhr befuhr heute Morgen ein 47-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Pkw die Bornhagener Straße (L 3469) von Werleshausen kommend in Richtung der B 27. In einer Linkskurve geriet der Pkw bei winterlichen Straßenverhältnissen nach rechts von der Straße ab und prallte dadurch gegen die dortige Leitplanke. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

7500 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall in der Humboldtstraße in Eschwege, der sich heute Morgen ereignete. Um 07:27 Uhr fuhr ein 27-Jähriger aus Wetter (Ruhr) mit seinem Pkw von der Luisenstraße kommend in den Kreuzungsbereich ein. Auf der schneeglatten Fahrbahn geriet er mit dem Auto ins Rutschen, wodurch er den Pkw einer 37-Jährigen aus Eschwege touchierte, die aus Richtung der Boyneburger Straße kam.

Um 06:33 Uhr beabsichtigte heute Morgen ein 26-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw von der B 7 in Richtung Waldkappel abzubiegen. In Höhe des dortigen Rewe-Marktes kam er auf schneeglatter Fahrbahn mit dem Auto ins Rutschen und dadurch auf die dortige Verkehrsinsel, wo das Auto gegen ein Verkehrsschild fuhr. Sachschaden: ca. 200 EUR.

Vorfahrt missachtet

Um 10:05 Uhr befuhr heute Vormittag ein 58-Jähriger aus Cornberg mit seinem Pkw von einem Grundstück auf die Straße "Am Fuchsberg" in Eschwege ein. Dabei übersah der Fahrer einen dort fahrenden Pkw, der von einer 43-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 4500 EUR.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 13:57 Uhr beabsichtigte am gestrigen Sonntagmittag ein 46-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw in der Straße "Am Gradierwerk" in Bad Sooden-Allendorf auf dem Parkplatz des "Geriatrie-Zentrums" einzuparken. Dabei beschädigte er mit seinem Auto einen dort geparkten Opel Corsa. Sachschaden: ca. 3500 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell