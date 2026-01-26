PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrssituation bei winterlichen Straßenverhältnissen

Eschwege (ots)

Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse kommt es im Werra-Meißner-Kreis zu einigen wenigen Verkehrsbehinderungen / Verkehrsunfällen.

Um 04:47 Uhr befuhr ein 53-Jähriger aus Herleshausen mit einem Sattelzug die Eisenacher Straßen in Herleshausen (L 3251). Bei winterlichen Straßenverhältnissen rutsche er mit der Zugmaschine des 40-Tonner-Sattelkippers in den Straßengraben. Dadurch kam es in diesem Streckenabschnitt zu Behinderungen. Ein Abschleppdienst wurde angefordert. Sachschaden entstand augenscheinlich nicht.

10 Minuten später wird ein querstehender Lkw im Bereich Eschwege-Niederhone gemeldet. Der Lkw - der mit Winterreifen ausgerüstet war - konnte sich rückwärtsfahrend aus der Situation befreien, so dass um 05:21 Uhr die Fahrt fortgesetzt werden konnte.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich, um 05:54 Uhr, in der Max-Woelm-Straße in Eschwege, wo ein 26-jähriger Eschweger mit einem Pkw auf der schneebedeckten Fahrbahn in den Gegenverkehr rutschte. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw, der von einem 55-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard gefahren wurde. Dessen Auto rutschte dadurch noch gegen einen geparkten Pkw VW Golf. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Aktuell kommt es zu Behinderungen, insbesondere durch den Schwerverkehr im Bereich des "Hoheneicher Rondell" und Oetmannshausen, wo die Bundesstraßen 7 / 27 / und 452 zusammenkommen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 09:34

    POL-ESW: Pressebericht 23.01.2026

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Kollision zwischen Lkw und Pkw; 3000 Schaden Euro Zu einem Zusammenstoß zweier Kraftfahrzeuge kam es am Donnerstag um 13.32 Uhr an der Kreuzung Niederhoner Straße/Thüringer Straße. Von der Eschweger Innenstadt kommend befanden sich ein 28-Jähriger aus Gudensberg in einem Lkw und eine 75-jährige Autofahrerin aus Eschwege auf dem Rechtsabbiegerfahrstreifen der Niederhoner Straße in Richtung Thüringer Straße. An der dortigen roten ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 09:54

    POL-ESW: Pressebericht vom 22.01.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Vorfahrt missachtet Um 20:30 Uhr befuhr am gestrigen Abend eine 50-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Straße "Auf dem Mäuerchen" in Wanfried. An der Einmündung zur Straße "Vor dem Gatter" übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 25-Jährigen aus Wanfried gefahren wurde. Bei dem anschließenden Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Imbisswagen ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 14:39

    POL-ESW: weitere Verkehrsunfälle

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Vorfahrt missachtet Um 09:33 Uhr befuhr heute Morgen eine 44-Jährige aus Sontra die Dünzebacher Straße in Eschwege. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des im dortigen Kreisverkehr fahrenden Pkws, der von einem 21-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß beider Autos entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR. Wildunfall Mit einer Nilgans kollidierte heute Morgen, um 09:30 Uhr, ein 46-Jähriger aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren