Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrssituation bei winterlichen Straßenverhältnissen

Eschwege (ots)

Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse kommt es im Werra-Meißner-Kreis zu einigen wenigen Verkehrsbehinderungen / Verkehrsunfällen.

Um 04:47 Uhr befuhr ein 53-Jähriger aus Herleshausen mit einem Sattelzug die Eisenacher Straßen in Herleshausen (L 3251). Bei winterlichen Straßenverhältnissen rutsche er mit der Zugmaschine des 40-Tonner-Sattelkippers in den Straßengraben. Dadurch kam es in diesem Streckenabschnitt zu Behinderungen. Ein Abschleppdienst wurde angefordert. Sachschaden entstand augenscheinlich nicht.

10 Minuten später wird ein querstehender Lkw im Bereich Eschwege-Niederhone gemeldet. Der Lkw - der mit Winterreifen ausgerüstet war - konnte sich rückwärtsfahrend aus der Situation befreien, so dass um 05:21 Uhr die Fahrt fortgesetzt werden konnte.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich, um 05:54 Uhr, in der Max-Woelm-Straße in Eschwege, wo ein 26-jähriger Eschweger mit einem Pkw auf der schneebedeckten Fahrbahn in den Gegenverkehr rutschte. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw, der von einem 55-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard gefahren wurde. Dessen Auto rutschte dadurch noch gegen einen geparkten Pkw VW Golf. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Aktuell kommt es zu Behinderungen, insbesondere durch den Schwerverkehr im Bereich des "Hoheneicher Rondell" und Oetmannshausen, wo die Bundesstraßen 7 / 27 / und 452 zusammenkommen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell