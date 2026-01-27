Polizei Eschwege

POL-ESW: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Über das vergangene Wochenende wurde in der Berliner Straße in Großalmerode ein Zigarettenautomat durch unbekannte Täter aufgebrochen. Am gestrigen Montagvormittag wurde festgestellt, dass bei einem Zigarettenautomat, der an der Außenfassade einer Gaststätte angebracht ist, die Tür offen stand. Aus dem Automaten wurden das Bargeld und die Zigaretten entwendet. Der Gesamtschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Ein weiterer Zigarettenautomat wurde vermutlich in der Nacht vom 25./26.01.26 in dem Großalmeroder Stadtteil Laudenbach aufgebrochen. Der Automat war in der Sälzer Straße aufgestellt. Durch den Diebstahl des Bargeldes und der Zigaretten sowie der Beschädigung des Automaten entstand ein Gesamtschaden von ca. 1800 EUR.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

