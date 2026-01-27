PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: betrügerische Anrufe

Eschwege (ots)

Falsche Polizeibeamte

Im Raum Hessisch Lichtenau kam es in den vergangenen Tagen vermehrt zu Anrufen unter dem betrügerischen Motto "falsche Polizeibeamte". Bislang wurden der Polizei 49 derartige Anrufe gemeldet, die seit Ende letzter Woche im Raum Hessisch Lichtenau und Stadtteilen eingingen.

Betroffen war auch ein 91-Jähriger, der einen derartigen Anruf erhielt. Nachdem ihm geschildert wurde, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und die Täter festgenommen werden konnten, wurde ihm erklärt, dass man bei diesen auch eine Zettel mit der Anschrift des 91-Jährigen aufgefunden habe. Sodann erfolgte die Nachfrage nach Wertsachen im Haus. Da der 91-Jährige kritische Nachfragen stellte und auch parallel seine Enkelin informierte, wurde das Gespräch nicht weiter fortgesetzt.

Insgesamt kann gesagt werden, dass die betrügerischen Anrufe größtenteils erkannt wurden, so dass es in keinem Fall zu einer Übergabe von Wertsachen, wie Schmuck oder Bargeld kam.

   Tipps:
   - Bei einem Anruf der Polizei erscheint nie die Rufnummer 110 in 
     Ihrem Telefondisplay.
   - Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter 
     aus, lassen Sie sich den Namen nennen und wählen Sie selbst die 
     örtliche Polizei unter deren Festnetznummer (in diesem Fall in 
     Hessisch Lichtenau unter 05602/93930) an. Schildern Sie der 
     Polizei den Sachverhalt.
   - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre 
     persönlichen oder finanziellen Verhältnisse.
   - Sprechen Sie mit ihrer Familie oder einer anderen 
     Vertrauensperson über den Anruf.
   - Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen,
     auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeiterinnen oder 
     Mitarbeitern der Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder 
     Geldinstituten.
   - Wenn Sie Betroffener eines solchen Anrufes geworden sind, 
     informieren Sie in jedem Fall die Polizei.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

