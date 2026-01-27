PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand eines Wohnhauses in Datterode - Folgemeldung

Eschwege (ots)

Im Zusammenhang mit dem Brand eines Wohnhauses in Ringgau-Datterode wurde durch die Einsatzkräfte am heutigen Vormittag im Haus eine weitere leblose Person aufgefunden. Aufgrund der Brandverletzungen ist eine Identifizierung der beiden Verstorbenen derzeit nicht möglich. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dürfte es sich jedoch um die Bewohner des Hauses handeln. Ebenfalls aufgefunden wurde ein Hund, der den Brand nicht überlebte. Ein weiterer Hund konnte außerhalb des Hauses aufgefunden und eingefangen werden. Dieser wurde an ein Tierheim übergeben.

Zur Brandursache kann nach den ersten Ermittlungen noch keine Auskunft gegeben werden. Diesbezüglich werden die Brandermittler des Hessischen Landeskriminalamtes angefordert.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse des zuständigen Fachkommissariats liegen bislang keine Hinwiese auf ein Fremdverschulden vor.

Erstmeldung: https://my.newsaktuell.de/p/93/s/6118/archiv/5837243?page=1

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

