POL-ESW: Kripo Eschwege bittet um Hinweise nach verschiedenen Mülltonnenbränden in Eschweger Altstadt

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Die Eschweger Kripo bearbeitet aktuell einige Vorfälle von "Mülltonnenbränden", die sich seit September 2025 an verschiedenen Örtlichkeiten in der Altstadt von Eschwege zutrugen. Die zuständigen Ermittler suchen in dem Zusammenhang Zeugen für die Vorfälle und bitten um Hinweise.

Wie die Beamten der Kriminalpolizei berichten, kommt es seit September letzten Jahres vermehrt zu Mülltonnenbränden in Eschwege. Einige Brände waren dabei durchaus geeignet, höhere Sach- und/oder Personenschäden zu verursachen, z.B. durch ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Hausfassaden/Wohngebäude. Bislang konnten schlimmere Ausmaße der Brände glücklicherweise verhindert werden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand, erfolgte in den besagten Fällen jeweils eine vorsätzliche Brandstiftung durch einen oder mehrere bislang noch unbekannte Täter.

Im Zuge der andauernden Ermittlungen erhoffen sich die Beamten jetzt weitere Hinweise aus der Bevölkerung und fragen:

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Altstadt von Eschwege im Zusammenhang mit solchen Ereignissen wahrgenommen und könnte hierzu sachdienliche Hinweise geben?

>>>Letzter Vorfall am 24.01.2026 in der Töpfergasse

Zuletzt ereignete sich ein Mülltonnenbrand in der Töpfergasse, welcher der Polizei am Samstag den 24.01.2026 um 23.18 Uhr gemeldet wurde. Hierbei entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

Weitere betroffene Straßen sind der Alte Steinweg, die Klosterstraße, der Marktplatz, die Hospitalstraße, sowie die Straßen "Am Mühlgraben" und Stad.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

