Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 29.01.2026

Eschwege (ots)

Blinkerglas von VW-Bus geklaut; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Eschwege wurde der Diebstahl von einem Blinkerglas zur Anzeige gebracht. Demnach haben Unbekannte von einem grünen VW-Bus T 3 das linke, vordere Blinkerglas geklaut. Der VW-Bus war zur Tatzeit, am Dienstag zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr, auf dem Aldi-Parkplatz in der Niederhoner Straße in Eschwege abgestellt. Hinweise unter 05651/925-0.

Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch; Polizei sucht Zeugen

Beim Kleingartenverein "Am Diebach" in Eschwege haben sich unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu dem Gelände verschafft und dabei gewaltsam zwei Tore zum Kleingartengelände beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Festgestellt wurde der Schaden am Mittwoch um 13.20 Uhr. Hinweise unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht

Durch einen rangierenden Lkw ist am Mittwoch um 17.25 Uhr eine Hecke touchiert und in der Folge auch ein Zaun in der Danziger Straße in Hessisch Lichtenau beschädigt worden. Der Vorfall wurde seitens der Besitzer noch beobachtet, der Lkw verließ später jedoch die Unfallörtlichkeit, ohne dass der Fahrer seinen Pflichten als Unfallverursacher nachkam. Die Zulassung des Lkw (LK Gunzenhausen) ist bekannt, Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrer wurden aufgenommen. Der verursachte Sachschaden liegt bei 450 Euro.

Alleinunfall; wegen Schneeglätte in den Graben gefahren

Eine 65-jährige Autofahrerin aus Friedland befuhr am Mittwoch um 15.34 Uhr mit ihrem PKW die Bundesstraße 451 aus Richtung Großalmerode kommend in Richtung Wickenrode. Auf der winterglatten Fahrbahn verlor die Frau dann die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam in Folge dessen nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in den dortigen Flutgraben. Am Auto der Frau entstand noch unbezifferter Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

Alleinunfall; wegen Schneeglätte gegen Baum gefahren

Ein 89-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen ist am Mittwoch um 13.22 Uhr auf der L 3389 von Dohrenbach in Richtung Roßbach aufgrund von Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Ein Rettungswagen wurden vorsorglich hinzugezogen, der Fahrer und seine ebenfalls 89-jährige Beifahrerin blieben aber unverletzt. Der Unfallschaden bei dem Pkw beläuft sich auf 5000 Euro. Das Auto musste später abgeschleppt werden.

Alleinunfall; wegen Schneeglätte gegen Baum gefahren; Fahrer verletzt

Ein 34-jähriger Autofahrer aus Kassel wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, nachdem der Fahrer am Mittwoch auf schneeglatter Fahrbahn verunfallte. Der Mann befuhr gegen 09.45 Uhr die L 3302 von Ziegenhagen in Richtung Gertenbach. Auf der winterglatten Fahrbahn geriet das Auto des Mannes zunächst ins Schlingern und beim anschließenden Bremsvorgang schließlich ins Rutschen. In der Folge geriet der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, landete im Straßengraben wo er letztlich noch gegen einen Baum prallte. Der 34-Jährige klagte an der Unfallstelle über Verletzungen im Hals- und Schulterbereich und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Auto des Mannes beläuft sich hier auf 5000 Euro.

