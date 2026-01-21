Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Mudersbach (ots)

1. Ein am Dienstag, 20.01.2026, gegen 14:30 Uhr, in Mudersbach in der Südstr. am Fahrbahnrand abgestellter Pkw wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt, der anschließend seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260. 2. Am Dienstag, 20.01.2026, gegen 15:20 Uhr, wurde in Betzdorf auf einem Kundenparkplatz ein in der Wilhelmstr. abgestellter Pkw ebenfalls von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Auch hier Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260.

In beiden Fällen entstand geringer Sachschaden.

