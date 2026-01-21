PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Mudersbach (ots)

1. Ein am Dienstag, 20.01.2026, gegen 14:30 Uhr, in Mudersbach in der Südstr. am Fahrbahnrand abgestellter Pkw wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt, der anschließend seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260. 2. Am Dienstag, 20.01.2026, gegen 15:20 Uhr, wurde in Betzdorf auf einem Kundenparkplatz ein in der Wilhelmstr. abgestellter Pkw ebenfalls von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Auch hier Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260.

In beiden Fällen entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741-926 145, PHK Gerhardus

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 06:47

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Bad Hönningen (ots) - Am frühen Morgen des 20.01.2026 kam es zu einem Verkehrsunfall in der Walther-Feld-Straße. Ein grauer PKW, ein Elektrofahrzeug der Marke MG, verursachte den Verkehrsunfall durch Überfahren eines Verkehrszeichens. Das Verkehrszeichen schlug in das Heck eines geparkten BMW. Hierbei entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Euro-Bereich. Anschließend flüchtete der Verursacher von der Unfallörtlichkeit. Der flüchtige PKW dürfte massive ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 14:19

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Straßenhaus

    Straßenhaus (ots) - Am 19.01.2026, im Zeitraum von 08:45 Uhr bis 13:00 Uhr, ereignete sich auf der B256 in der Ortslage Straßenhaus eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug im Ortseingangsbereich die dortige Verkehrsinsel aus Fahrrichtung Rengsdorf kommend. Der Polizei Straßenhaus liegen bislang keine Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Ermittlungen ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 13:36

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Rüscheid

    Rüscheid (ots) - Im Zeitraum vom 14.01.2026 auf 15.01.2026 ereignete sich auf der L258 in der Ortslage Rüscheid eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte im Bereich der dortigen Bushaltestelle mit einem Verkehrszeichen und beschädigte dieses erheblich. Bislang liegen der Polizei Straßenhaus keine Hinweise zu dem Verursacher vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren