Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Mudersbach (ots)
1. Ein am Dienstag, 20.01.2026, gegen 14:30 Uhr, in Mudersbach in der Südstr. am Fahrbahnrand abgestellter Pkw wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt, der anschließend seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260. 2. Am Dienstag, 20.01.2026, gegen 15:20 Uhr, wurde in Betzdorf auf einem Kundenparkplatz ein in der Wilhelmstr. abgestellter Pkw ebenfalls von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Auch hier Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260.
In beiden Fällen entstand geringer Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
Telefon: 02741-926 145, PHK Gerhardus
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell