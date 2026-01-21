Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Bad Hönningen (ots)

Am frühen Morgen des 20.01.2026 kam es zu einem Verkehrsunfall in der Walther-Feld-Straße. Ein grauer PKW, ein Elektrofahrzeug der Marke MG, verursachte den Verkehrsunfall durch Überfahren eines Verkehrszeichens. Das Verkehrszeichen schlug in das Heck eines geparkten BMW. Hierbei entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Euro-Bereich. Anschließend flüchtete der Verursacher von der Unfallörtlichkeit. Der flüchtige PKW dürfte massive Beschädigungen an der rechten Fahrzeugfront haben. Hinweise zum flüchtigen PKW der Marke MG werden unter 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

