Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Straßenhaus

Straßenhaus (ots)

Am 19.01.2026, im Zeitraum von 08:45 Uhr bis 13:00 Uhr, ereignete sich auf der B256 in der Ortslage Straßenhaus eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug im Ortseingangsbereich die dortige Verkehrsinsel aus Fahrrichtung Rengsdorf kommend. Der Polizei Straßenhaus liegen bislang keine Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu dem Unfallverursacher der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell