Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Niederfischbach (ots)
Am Montag, 19.01.2026, befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer die L 280 in der Gemarkung Niederfischbach, aus Richtung Kirchen kommend. In Höhe Hahnhof geriet er mit seinem Pkw auf die Gegenspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 33-jährigen Pkw-Fahrer. Beide Fahrer wurden trotz des heftigen Aufpralls nur leicht verletzt. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Sie wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.
