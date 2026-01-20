Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Niederfischbach (ots)

Am Montag, 19.01.2026, befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer die L 280 in der Gemarkung Niederfischbach, aus Richtung Kirchen kommend. In Höhe Hahnhof geriet er mit seinem Pkw auf die Gegenspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 33-jährigen Pkw-Fahrer. Beide Fahrer wurden trotz des heftigen Aufpralls nur leicht verletzt. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Sie wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.

